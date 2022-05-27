Пытавшегося подкупить сотрудника ФСБ бизнесмена посадили на 10 лет

В Липецке суд приговорил к 10 годам мужчину за попытку подкупить офицера ФСБ

Советский районный суд Липецка приговорил к 10 годам лишения свободы 43-летнего бизнесмена Артура Безояна за попытку подкупить полумиллионом рублей сотрудника ФСБ. Об этом сообщает Gorod48.ru.

Осужденный планировал через офицера спецслужбы наладить канал незаконной миграции и облегчить легализацию 10 иностранцев в Липецкой области. Через посредника — 50-летнего председателя липецкого отделения общественной организации «Союз армян России» Азата Казарова — чекисту было предложено 540 тысяч рублей. Однако он сообщил о попытке подкупа своему начальству, и через 10 дней в автомобиле у здания областного управления ФСБ Казаров был задержан.

В связи с его деятельным раскаянием суд назначил ему штраф в размере 500 тысяч рублей.