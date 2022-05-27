Лукашенко призвал членов ЕАЭС действовать единым фронтом

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что западные санкции затронут всех членов ЕАЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сплотиться и действовать единым фронтом. Об этом он заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает БЕЛТА.

«Наше заседание проходит в непростых геополитических и экономических условиях. Но нам удалось успешно купировать проблемы на валютно-финансовом рынке. Однако санкционный прессинг не ослабевает, а скорее, наоборот, усиливается», — заявил глава государства.

По мнению Лукашенко, западные санкции в той или иной степени затронут все государства ЕАЭС, так как Россия, в отношении которой введены эти ограничения, — крупнейший торгово-экономический партнер стран-членов союза.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что вреда укреплению ЕАЭС от экономической войны Запада против Москвы и Минска нет. Экономические санкции, несмотря на некоторые трудности, никак не помешает становлению этой организации, уверен он.