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Кремль оценил вред укреплению ЕАЭС от экономической войны Запада против Москвы

Представитель Путина Песков: вреда укреплению ЕАЭС от экономической войны против РФ нет

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Вреда укреплению Евразийского экономического союза (ЕАЭС) от экономической войны Запада против Москвы и Минска нет. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

По словам представителя Кремля, несмотря на ряд трудностей, экономические санкции никак не помешает становлению этой организации.

«Есть трудности, связанные с экономической войной, которая развернута как минимум против двух членов ЕврАзЭС, это Россия и Белоруссия, но это не может и не будет мешать дальнейшему развитию и укреплению этого формата», — заявил пресс-секретарь Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что в ЕАЭС изъявили желание уйти от доллара во взаиморасчетах. Также стало известно, что для стран-участниц Евразийского экономического союза были смягчены правила въезда в Россию по суше.

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Валерий Розенберг
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