России пообещали самообеспечение семенами не раньше 2024 года

Замглавы Минесльхоза заявила, что РФ обеспечит себя своими семенами не раньше 2024 года

Россия сможет добиться самообеспечения семенами не раньше 2024 года, заявила первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. Ее выступление в ходе Всероссийского зернового форума в пятницу цитирует «Интерфакс».

Она признала, что сезон 2022-2023 года может быть тяжелым, однако в дальнейшем обеспечить себя собственными семенами Россия сможет. «Может, это еще будет не наша селекция, но семена у нас будут», — пообещала замминистра.

Пока Россия не выполняет норм Доктрины продовольственной безопасности, предполагающей самообеспечение семенами в объеме не менее 75 процентов. «Если по пшенице у нас все более-менее хорошо, больше 90 процентов у нас самообеспеченность, то по ряду других культур у нас достаточно слабые позиции», — уточнила Лут.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, в свою очередь, пояснил, что по ряду позиций сохраняется зависимость от иностранной селекции. Поэтому необходима работа по созданию новых сортов, подчеркнул министр. «Надо, чтобы сорта и гибриды появились, что называется не на бумаге, а для конкретных сельхозпроизводителей, чтобы они рублем, ногами голосовали за приобретение наших высокопродуктивных семян», — заключил он.

Директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Роман Некрасов в начале месяца сообщал, что самообеспеченность семенами отечественного производства составляет в России 63 процента, писало ТАСС. По его словам, довести долю до 75 процента планировалось к концу десятилетия.