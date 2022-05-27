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России пообещали самообеспечение семенами не раньше 2024 года

Замглавы Минесльхоза заявила, что РФ обеспечит себя своими семенами не раньше 2024 года

Фото: Armin Weigel / Globallookpress.com

Россия сможет добиться самообеспечения семенами не раньше 2024 года, заявила первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. Ее выступление в ходе Всероссийского зернового форума в пятницу цитирует «Интерфакс».

Она признала, что сезон 2022-2023 года может быть тяжелым, однако в дальнейшем обеспечить себя собственными семенами Россия сможет. «Может, это еще будет не наша селекция, но семена у нас будут», — пообещала замминистра.

Пока Россия не выполняет норм Доктрины продовольственной безопасности, предполагающей самообеспечение семенами в объеме не менее 75 процентов. «Если по пшенице у нас все более-менее хорошо, больше 90 процентов у нас самообеспеченность, то по ряду других культур у нас достаточно слабые позиции», — уточнила Лут.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, в свою очередь, пояснил, что по ряду позиций сохраняется зависимость от иностранной селекции. Поэтому необходима работа по созданию новых сортов, подчеркнул министр. «Надо, чтобы сорта и гибриды появились, что называется не на бумаге, а для конкретных сельхозпроизводителей, чтобы они рублем, ногами голосовали за приобретение наших высокопродуктивных семян», — заключил он.

Директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Роман Некрасов в начале месяца сообщал, что самообеспеченность семенами отечественного производства составляет в России 63 процента, писало ТАСС. По его словам, довести долю до 75 процента планировалось к концу десятилетия.

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Платон Щукин
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