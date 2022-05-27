Михаил Романов призвал продолжать реформу контроля и надзора вопреки санкциям

Михаил Романов: в условиях санкций реформа контроля и надзора должна продолжаться

«В условиях введенных против России санкций реформа контроля и надзора должна продолжаться», заявил депутат Государственной Думы ФС РФ, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов в рамках работы дискуссионной площадки «Эффективность финансовых инструментов поддержки» форума «Предпринимательство в новой экономической реальности», который прошел в Москве 26 мая.

Мероприятие инициировано и организовано партией «Единая Россия». Спикерами многочисленных тематических дискуссий выступили Председатель Партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, главы российских регионов, депутаты Государственной Думы, сенаторы, эксперты и др. Мероприятие состоялось очно и в режиме видео-конференц-связи.

В рамках своего выступления Михаил Романов подчеркнул, что реформа контрольно-надзорной деятельности, стартовавшая в период работы VII созыва Государственной Думы, дала беспрецедентные результаты, которые, с одной стороны, позволили существенно сократить административную нагрузку на бизнес, а с другой — повысить уровень безопасности потребителей.

«Реформу запустили два важнейших закона, принятые в прошлом созыве. Изменил всю систему надзора закон "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", установивший приоритет превентивных мер контроля перед карательными. Огромную роль сыграл закон «Об обязательных требованиях в Российской Федерации", благодаря которому удалось модернизировать всю систему контрольных показателей и избавиться от излишних, устаревших, бессмысленных требований, предъявляемых контролерами к бизнесу. Таким образом мы легализовали "регуляторную гильотину", исключив бесполезные и избыточные нормы», — подчеркнул Михаил Романов.

Парламентарий отметил, что на стадии обсуждения эти законы вызвали серьезные дискуссии в Государственной Думе. Однако результаты доказали эффективность принятых мер.

«С момента, когда стал применяться риск-ориентированный, а не карательный подход, то есть, с 1 июля 2021 года, если сравнивать с допандемийным 2019 годом, количество проверок снизилось более чем в два раза (с 1,5 миллиона до чуть более 700 тысяч), хотя проверки не запрещались. Что касается «регуляторной гильотины», то за год правительство, депутаты, бизнес-сообщество и эксперты проанализировали более 300 тысяч требований, установленных нормами, регламентирующими контрольно-надзорную деятельность. Почти половина этих требований — 143 тысячи — были признаны неактуальными и сегодня уже отменены. Еще 55 тысяч — обновлены», — рассказал Михаил Романов.

Депутат выразил уверенность в том, что на сегодняшний день говорить о завершении реформы преждевременно.

«В условиях введенных против России санкций актуальность реформы контроля и надзора только возрастает. Сегодняшняя контрсанкционная работа во многом опирается на диалог власти и бизнеса при наведении порядка в регуляторных механизмах. И опыт сотрудничества госорганов и предпринимателей в ходе реформы контрольно-надзорной деятельности в этом контексте очень актуален», — подчеркнул Михаил Романов.

Парламентарий также отметил, что задача законодателей - не только сократить число неработающих норм в сфере контроля, но и создать новые эффективные механизмы, которые не мешали, а помогали бы бизнесу развиваться, наращивать оборот, увеличивать количество рабочих мест, увеличивать свой вклад в национальную экономику и в благополучие граждан.

«Комитет Государственной Думы по контролю и партия "Единая Россия" готовы оказать всестороннюю поддержку формированию всех необходимых условий для развития отечественного предпринимательства», — резюмировал Михаил Романов.

