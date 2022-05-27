Создательница «Рассказа служанки» выпустила несгораемую версию книги

Писательница Этвуд выпустила несгораемую версию «Рассказа служанки» в ответ на цензуру

Канадская писательница Маргарет Этвуд выпустила несгораемую версию книги «Рассказ служанки» в ответ на цензуру в США. Об этом сообщает The Guardian.

«В Соединенных Штатах и ​​во всем мире книги оспариваются, запрещаются и даже сжигаются. Поэтому мы создали специальное издание книги, которая десятилетиями подвергалась сомнению и была запрещена», — говорится в заявлении издания Penguin Random House, выпустившего новую версию романа.

82-летняя создательница «Рассказа служанки» также снялась в видео, где она пытается сжечь собственное произведение из огнемета. Как сообщается на сайте аукциона Sotheby's, это издание выставили на торги. Средства от его продажи будут направлены организации PEN America, которая выступает в защиту свободы слова.

Антиутопический роман «Рассказ служанки» был опубликован в 1985 году. Он рассказывает о жестоком кастовом обществе — Республике Гилеад, где к власти пришли религиозные радикалы. Главной героине Фредовой предстоит выносить ребенка для высокопоставленного мужчины. Через ее историю Этвуд изучает темы угнетения женщин и возможности осознанного выбора в обществе.