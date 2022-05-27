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Инспектор по охране животных тяжело ранил россиянина на охоте

В Ленобласти инспектор по охране животных ранил товарища на охоте, СКР проводит проверку

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Ленинградской области во время охоты на медведя пострадал 44-летний мужчина, его в тяжелом состоянии госпитализировали. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

По его словам, в начале недели 37-летний инспектор регионального комитета по охране животного мира находился с товарищем на охоте. Как рассказал стрелявший, пуля срикошетила от медведя и ранила мужчину.

Следственный комитет России (СКР) проводит проверку.

25 мая сообщалось, что суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима россиянина, который застрелил друга на охоте. В июле 2021 года 45-летний мужчина отправился на охоту вместе с друзьями в заказник Биробиджанского района Еврейской автономной области, там его застрелил 67-летний охотник. Он сбежал с места происшествия и до последнего отрицал свою вину. Сообщалось, что между мужчинами часто были различные конфликты из-за территории для охоты, но они всегда ограничивались словесной перепалкой.

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Любовь Ширижик
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