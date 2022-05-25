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Суд дал девять лет колонии застрелившему друга на охоте россиянину

Охотник получил девять лет колонии за убийство знакомого на охоте в ЕАО

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Суд дал девять лет колонии строгого режима застрелившему друга на охоте россиянину. Об этом в среду, 25 мая, сообщила представитель Следственного комитета России (СКР) по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области (ЕАО) Дарья Немцева.

По данным ведомства, инцидент произошел в июле 2021 года в одном из заказников Биробиджанского района области: 45-летний мужчина отправился на охоту вместе с друзьями, там его его застрелил другой 67-летний мужчина, который любил охотиться в тех же местах. Жертва погибла на месте, тело нашли товарищи. Стрелок сбежал с места происшествия и до последнего отрицал свою вину. Однако собранных следствием доказательств оказалось достаточно для вынесения приговора по статье УК РФ («Убийство»).

KP.ru сообщает, что между двумя охотниками — осужденным и его жертвой — часто были различные конфликты, но они никогда не заканчивались чем-то кроме словесной перепалки. Издание считает, что мужчины долго враждовали между собой из-за территории для охоты.

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Леонид Микуляк
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