Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В трамваях Набережных Челнов запустили бескондукторную систему оплаты проезда

Бескондукторную систему оплаты проезда запустили в трамваях в Набережных Челнах, Татарстан

Фото: «Челнинские известия»

Бескондукторную систему оплаты проезда запустили в трамваях в Набережных Челнах, Татарстан. Об этом сообщает местное агентство «Татар Информ».

По информации издания, на данный момент в тестовом режиме работают маршруты №6 и №8 в непиковое время с 11 утра и до 15 часов дня, а также с 19 вечера до 22 часов ночи. Известно, что запланирована установка нескольких технических устройств — по количеству дверей в вагоне.

По словам заместителя гендиректора ООО «Электротранспорт» Вячеслава Мигунова, эксперимент продлится в течение двух недель. После анализа пассажиропотока специалисты выяснят, каким способом челнинцы предпочитают оплачивать проезд.

Согласно материалу, переход на новую модель транспортного обслуживания предполагает, что в перспективе кондукторы останутся лишь на самых напряженных направлениях. В остальных случаях их заменят терминалы, с помощью которых пассажиры смогут рассчитываться за проезд банковской или транспортной картой.

Ранее стало известно, что в трех российских городах в тестовом режиме запустили новый способ оплаты проезда в общественном транспорте — средства можно перевести через мобильное приложение. Уточнялось, что эксперимент проводится в Твери, Перми и Таганроге.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Канцлер Австрии выдвинул Путину ультиматум
В США рассказали об арендованных российских подводных лодках
Раскрыта связь между обувью человека и его личностью
Во Львовской области запретили каноническую Украинскую православную церковь
В Подмосковье поезд насмерть сбил трех человек
Силуанов назвал доллары и евро «токсичными фантиками»
Российским авиакомпаниям разрешили летать без дополнительных проверок
Минобороны допустило попадание ампул с возбудителем оспы из США к террористам
В ЛНР заявили о контроле над ключевым для ВСУ мостом в районе Северодонецка
В России задумали активнее спасать планету с помощью одежды
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.