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Россиян предупредили об опасной погоде с ветром и крупным градом

Гидрометцентр предупредил россиян об опасной погоде с крупным градом в пятницу

Фото: Global Look Press

Сильные дожди и ветер прогнозируются в ряде российских регионов в пятницу, 27 мая, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

По его словам, подобная погода установится в регионах Центрального, Уральского федеральных округов и в Республике Татарстан. Вильфанд предупредил, что во Владимирской, Московской, Рязанской, Калужской, Тульская областях будут лить интенсивные дожди, ожидаются грозы и сильный ветер.

«Очень неблагоприятно будет в Татарстане, где прогнозируются сильные дожди, град, ветер с порывами 15-20 метров в секунду», — добавил он.

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Специалист предупредил жителей Свердловской области о сильном дожде, крупном граде, грозах и усилении ветра до 25 метров в секунду. Аналогичная непогода прогнозируется в Курганской области, где порывы ветра могут достигнуть 28 метров в секунду. В этих двух регионах на пятницу объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в России лето 2022 года будет засушливым и жарким. По его словам, теплый сезон будет как минимум на несколько градусов выше многолетних климатических значений и с элементами засушливости.

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Марина Совина
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