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Китай призвали воздержаться от использования кризиса на Украине в своих целях

Премьер Малайзии призвал Китай не использовать кризис на Украине в своих целях
Исмаил Сабри Якоб

Исмаил Сабри Якоб. Фото: Zhu Wei / Globallookpress.com

Премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якоб в интервью газете Nikkei призвал Китай воздержаться от использования кризисной ситуации на Украине в своих целях, укрепляя свои позиции в Южно-Китайском море, передает ТАСС.

«Мы надеемся, что Китай не воспользуется тем, что происходит между Россией и Украиной. Не только Китай, но и другие крупные державы не должны получить доминирующих позиций в Южно-Китайском море», — заявил малазийский премьер.

Ранее обозреватель Financial Times Джиллиан Тетт предрекла подрыв доверия к Западу в том случае, если страны решаться передать замороженные российские активы и использовать их для того, чтобы заняться восстановлением Украины. К тому же, по ее словам, выполнение данной задачи может оказаться не таким уж и простым, как ожидается.

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Марина Совина
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