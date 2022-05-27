Украина прикрывала скупку и разорение детских курортных зон под Херсоном

В Херсонской области заявили, что Киев прикрывал скупку и разорение детских курортных зон

Заместитель главы военно-гражданской администрации Скадовского района Татьяна Калиновская сообщила РИА Новости, что частные компании под прикрытием властей Киева скупали по сильно заниженным ценам детские пансионаты в Скадовском районе Херсонской области и разоряли их полностью.

«До 2014 года тут был прекрасный оздоровительный комплекс с вместимостью до четырехсот детей», — рассказала Калиновская. По ее словам, из организации из Ровно под эгидой народного депутата Украины приехали и оценили все это имущество в 54 тысячи гривен (около 150 тысяч рублей).

«Вы понимаете, что за такую сумму даже ларек нельзя купить. Они все поставили на баланс своей компании, все шло через властей Украины. И так несколько баз», — пояснила собеседница издания. Она добавила, что практически все захваченные незаконным путем базы сейчас заброшены, в том числе и в наиболее популярных районах Скадовска в селах Красном и Лазурном.

Ранее заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что возвращение региона под контроль Киева исключено. Он исключил возвращение Херсонской области под контроль Украины и добавил, что Киев «не сможет навязывать» региону «свою уродскую нацистскую политику, направленную на уничтожение людей и их самобытности».