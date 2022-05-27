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Украинскую администрацию обвинили в уничтожении баз данных социального фонда

Глава Скадовского района Швайко заявил, что власти Украины уничтожили базы данных соцфонда

Фото: Pixabay

Глава военно-гражданской администрации Скадовского района Херсонской области Серей Швайко обвинил украинские власти в уничтожении базы данных социального фонда. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы записываем, потому что у нас все базы данных были уничтожены предыдущим руководством. Мы налаживаем соцвыплаты, и они пойдут», — заявил чиновник.

Швайко указал, что в первую очередь планируется возобновить выплаты малоимущим жителям, а также пенсионерам и матерям-одиночкам, они получат по 10 тысяч рублей.

Глава военно-гражданской администрации добавил, что в настоящее время идет переход на российскую валюту, в том числе в коммунальном хозяйстве, ее планируется ввести в обиход повсеместно.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи российского гражданства для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Также сообщалось, что регион возьмет курс на вхождение в состав России.

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Марина Совина
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