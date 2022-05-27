В Совфеде ответили на идею Джонсона создать альянс против России

Сенатор Цеков призвал премьер-министра Великобритании Джонсона умерить имперские амбиции

Сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков, комментируя идею создать альянс против России, призвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона умерить имперские амбиции. Об этом пишет РИА Новости.

Великобритания когда-то была великой, но сегодня это просто Британия, их время прошло, отметил сенатор. «Чем быстрее жители Британии избавятся от правления Джонсона, тем больше у них будет шансов уберечь свою страну от втягивания в военный конфликт», — подчеркнул Цеков.

Новый альянс, по его мнению, станет сборищем русофобов. Сенатор выразил уверенность, что руководство Турции не пойдет на такую авантюру, «как участие в сборище Джонсона».

Ранее газета Corriere Della Sera со ссылкой на источники сообщила, что Борис Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать новый международный альянс, направленный против России. Он призвал украинского главу объединить страны, которые не разделяют политику Брюсселя и действия Германии в адрес Москвы, в «новый политический, экономический и военный альянс».