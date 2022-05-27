Михаил Романов поздравил петербуржцев с Днем города

Михаил Романов принял участие в церемонии возложения цветов к Медному всаднику

Депутат Государственной Думы ФС РФ, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к Медному всаднику в честь Дня города. 27 мая Северной столице России исполнилось 319 лет.

Отдать дань уважения основателю Санкт-Петербурга Петру I также пришли председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, представители исполнительных и законодательных органов власти, почетные граждане Санкт-Петербурга.

Парламентарий отметил, что Санкт-Петербург богат славной и героической историей, великолепной архитектурой, уникальными традициями культурного созидания и сохранения культурного наследия, обладает высокоразвитой промышленностью и статусом морской столицы России. Но главное богатство города, по словам Михаила Романова, — это живущие на берегах Невы люди.

«Красота Санкт-Петербурга – это сами петербуржцы, которые прославили родной город своим самоотверженным трудом, научными и культурными достижениями, беспримерным подвигом в годы блокады. Более трехсот лет назад петербургские первостроители во главе с Петром Великим, 350-летие которого мы будем отмечать в этом году, начали созидать уникальную Северную столицу России. Шли годы, прекрасный город развивался и прирастал шедеврами архитектуры, стал родиной российского флота, обрел славу центра культуры и просвещения, вдохновлял поэтов, писателей, художников и ученых на творчество, созидание, изобретения. Наш город не покорился ни одному врагу: имена защитников Ленинграда намертво вбиты в его гранит, «Золотая звезда» Города-героя — величайший, одновременно трагический и победный символ Северной столицы. И во всем этом — труд, талант, мужество и патриотизм разных поколений горожан», — отметил Михаил Романов.

Парламентарий подчеркнул, что сегодня Петербург — динамично развивающийся мегаполис, европейская архитектурная и культурная жемчужина, мощный промышленный кластер, город-порт, всемирно известный образовательный и научный центр.

«Санкт-Петербурга высокими темпами наращивает свой экономический потенциал, строит жилье, дороги, социальные, культурные, спортивные объекты, модернизирует инфраструктуру. В своем динамичном развитии наш город сегодня показывает пример многим другим российским регионам», — отмечается в поздравлении.

Михаил Романов подчеркнул, что какие бы трудности не постигали город на Неве, Петербург всегда с честью с ними справляется.

«Экономика Северной столицы с достоинством выдержала удары ковидных ограничений. Вовремя принятие государственные меры социальной поддержки граждан и бизнеса продолжают эффективно защищать наш город от влияния международных санкций. Мы, петербуржцы, общими усилиями очень много сделали для того, чтобы наш любимый город динамично развивался и процветал. Петербург сегодня уверенно смотрит в будущее, у него прекрасные перспективы», — подчеркнул депутат.

Михаил Романов пожелал всем горожанам здоровья, счастья, успехов и благополучия, а Северной столице — дальнейшего процветания и побольше солнечных дней.

«Мы гордимся тем, что нам выпало быть петербуржцами. Спасибо гению великого Петра за то, что он подарил миру Санкт-Петербург! С праздником, дорогие земляки!» — говорится в поздравлении Михаила Романова.

