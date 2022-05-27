«Тинькофф банк» перестанет открывать вклады в валюте

«Тинькофф банк» временно перестанет открывать вклады в валюте с 28 мая

«Тинькофф банк» сообщил, что с 28 мая временно перестанет открывать вклады в валюте. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале банка.

В банке уточнили, что изменения не коснутся уже открытых вкладов в иностранной валюте: их можно пополнить до конца действия, но продлить не получится.

«Когда срок действия валютного вклада истечет, деньги автоматически зачислятся на ваш счет в той валюте, в которой вы его открывали», — пояснили в банке.

Там также подчеркнули, что отказ от вкладов в валюте является общерыночной тенденцией, сославшись на исчезновение таких продуктов в других банках. Курс на дедолларизацию будет продолжен, поскольку банки лишены надежных вариантов инвестирования в иностранной валюте, добавили в кредитной организации.