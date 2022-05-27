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Назван простой способ увеличить ягодицы

Фитнес-тренер Рэйчел Диллон посоветовала тренировки с отягощением для стройной талии

Фото: Danielle Cerullo / Unsplash

Фитнес-тренер Рэйчел Диллон назвала простой способ увеличить ягодичные мышцы и добиться стройной талии. Слова специалистки приводит Daily Mail.

Диллон посоветовала силовые тренировки с отягощением для наращивания мышечной массы в области ягодиц. Она признается, что когда-то боялась тренажерного зала и предпочитала кардиотренировки только потому, что, как и многие женщины, не хотела выглядеть слишком мускулистой. С тех пор ее мнение о силовых тренировках изменилось.

Диллон рекомендует начинать тренировку в зале с приседаний со штангой, румынской становой тяги, обратных выпадов и толчков бедрами. По ее словам, чтобы обеспечить постепенное наращивание мышечной массы, она съедает больше калорий, чем сжигает. В среднем это 2300 килокалорий в день, в том числе 111 граммов белка и 69 граммов жира.

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Диллон придерживается здорового пятиразового питания — три основных приема пищи и два перекуса. Она начинает день в девять утра с латте на овсяном молоке с сахарозаменителем, а в 10 утра съедает рогалик со свежим манго, маракуйей, клубникой, черникой и помидорами черри. В 11:30 она перекусывает сушеным манго, а на обед любит готовить вареную курицу с соусом карри, рисом и зеленью. В 16:30 она позволяет себе сладкий десерт и через два часа ужинает, например, стейком лосося с пастой и зеленым салатом.

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Рузанна Акмалтдинова
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