Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Названа самая тихая российская «черная дыра»

«Красная звезда»: «Алроса» является самой малошумной среди всех подлодок проекта 877

Фото: Ministry of Defence of the Russi / Globallookpress.com

Уникальность дизель-электрической подводной лодки (ДЭПЛ) «Алроса» проекта 877 заключается в ее малошумности. Самую тихую российскую «черную дыру», как иногда называют субмарины проекта 877 в прессе, назвала «Красная звезда».

«Построенная на заводе "Красное Сормово" и спущенная на воду в 1989 году подлодка благодаря установленному на ней вместо винта экспериментальному водометному движителю является самой малошумной среди всех лодок проекта 877 и его модификаций», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что по окончании ремонта, проведенного 13-м судоремонтным заводом в Севастополе, эта субмарина уже выполнила швартовые испытания и, покинув территорию завода, перешла к флотскому причалу. «В ходе ремонтных работ лодка проходила модернизацию и обрела новые технические и боевые возможности», – рассказал командир «Алросы» капитан 3 ранга Иван Федоров.

Материалы по теме:
Гиперзвуковая гонка. Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
Гиперзвуковая гонка.Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
24 декабря 2021
«Кинжал», С-400 и Су-35: каким оружием Россия защищает границы?
«Кинжал», С-400 и Су-35:каким оружием Россия защищает границы?
25 февраля 2022

В мае военный историк Дмитрий Болтенков заявил, что российские военные используют подводные лодки для нанесения ударов по объектам Вооруженных сил Украины.

В том же месяце субмарину «Алроса», которая является старейшей подводной лодкой Черноморского флота, вывели из бухты 13-го Судоремонтного завода после ремонта.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Два человека погибли при обстреле «Точкой-У» поселка Сватово в ЛНР
Китайский автомобиль Great Wall с режимом менструации обругали в сети
Негигиеничный поступок пассажира самолета возмутил попутчиков и попал на видео
Дженнифер Энистон обращалась к психотерапевту после развода с Брэдом Питтом
США отказались применять оружие для разблокирования Одессы
Иран задержал два греческих танкера в ответ на задержание российских кораблей
«Тинькофф банк» перестанет открывать вклады в валюте
Назван утешительный приз для Киева вместо членства в НАТО
На Украине опровергли наличие в стране материалов для ядерного оружия
Кадыров показал кадры уличных боев на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.