«Красная звезда»: «Алроса» является самой малошумной среди всех подлодок проекта 877

Уникальность дизель-электрической подводной лодки (ДЭПЛ) «Алроса» проекта 877 заключается в ее малошумности. Самую тихую российскую «черную дыру», как иногда называют субмарины проекта 877 в прессе, назвала «Красная звезда».

«Построенная на заводе "Красное Сормово" и спущенная на воду в 1989 году подлодка благодаря установленному на ней вместо винта экспериментальному водометному движителю является самой малошумной среди всех лодок проекта 877 и его модификаций», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что по окончании ремонта, проведенного 13-м судоремонтным заводом в Севастополе, эта субмарина уже выполнила швартовые испытания и, покинув территорию завода, перешла к флотскому причалу. «В ходе ремонтных работ лодка проходила модернизацию и обрела новые технические и боевые возможности», – рассказал командир «Алросы» капитан 3 ранга Иван Федоров.

В мае военный историк Дмитрий Болтенков заявил, что российские военные используют подводные лодки для нанесения ударов по объектам Вооруженных сил Украины.

В том же месяце субмарину «Алроса», которая является старейшей подводной лодкой Черноморского флота, вывели из бухты 13-го Судоремонтного завода после ремонта.