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Стилист оценил судьбу модного рынка в России фразой «есть секонд-хенды»

Стилист Рогов призвал после ухода западных брендов одеваться в секонд-хендах

Кадр: «Надежда Стрелец» / YouTube

Российский стилист Александр Рогов оценил судьбу модного рынка в России после ухода западных брендов на фоне ситуации на Украине фразой «у нас есть секонд-хенды». Об этом он рассказал в интервью Надежде Стрелец на ее YouTube-канале.

По словам эксперта, отечественные покупатели на данный момент находятся в замешательстве и не знают, где им одеваться. При этом он предложил несколько путей решения проблемы. Так, Рогов отметил, что в дальнейшем трендовые наряды, скорее всего, получится приобрести с помощью байеров. Кроме того, специалист призвал обратить внимание на бывшие в употреблении предметы гардероба и вещи российских брендов.

«Те, кто хочет хорошо выглядеть, — будут хорошо выглядеть, неважно, есть у нас Zara или нет. Мы не лыком шиты. У нас есть и секонд-хенды, и ресейл, и Lime остался — они всегда хотели быть русской Zara», — заявил он, также выделив местные марки 12storeez и Love Republic.

В то же время для любителей люксового сегмента Рогов охарактеризовал ситуацию как патовую. Помимо этого, стилист пришел к выводу, что подобные компании никогда не были заинтересованы в российском рынке. «Кто у нас был официально представлен? Hermes, Dior, Versace, Gucci, Burberry, Chanel и еще буквально несколько брендов. Им было пофиг на отечественных инфлюэнсеров: кинут какое-нибудь платье в затяжках — посиди на нашем показе и для соцсетей сними. И все радовались. Не знаю ни одного человека, кому бы здесь платил западный бренд», — заключил он.

В марте о приостановке продаж продукции российским покупателям объявила испанская ретейл-компания Inditex, в состав которой входят массмаркетовые бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti и другие марки. Inditex полностью закрыла магазины и онлайн-продажу товаров в стране. Кроме того, перестали работать торговые точки других крупных зарубежных брендов H&M, Levi’s и Mango.

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