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В Краснодарском крае построят новую инфраструктуру для яхтенного туризма

В Краснодарском крае построят 26 инфраструктурных объектов для яхтенного туризма

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Для развития яхтенного туризма в Краснодарском крае возведут 26 новых площадок. Об этом сообщает «Вести Сочи».

Как рассказал президент Черноморской ассоциации развития яхтенного туризма Константин Муругов, речь идет прибрежной инфраструктуре: причалах и гостевых маринах.

«Уже строится достаточно серьезная марина очень крутого европейского уровня в Геленджике. Основные, так скажем, гидротехнические сооружения уже построены. Есть план и он не останавливается», — отметил спикер.

Муругов добавил, что большой потенциал для яхетнного туризма имеют не только Сочи и Геленджик, но также Новороссийск, Анапа, Туапсе и Азовское побережье.

Ранее сообщалось, что в 2022 году запустят первую часть нового туристического маршрута «Большая Кубанская тропа», который пройдет от Тамани до Сочи. Для путешественников построят кемпинги, турбазы, приюты, гостевые дома и объекты питания. На данный момент пешеходную часть трассы проверяют специалисты Русского географического общества.

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Мария Гейн
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