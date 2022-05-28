Адвокат Ошеров: суд взыскал 750 миллионов долларов с братьев Магомедовых от продажи НМТП

Хамовнический суд Москвы в полном объеме удовлетворил иск Генпрокуратуры с требованием взыскать 750 миллионов долларов с совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Михаил Ошеров.

6 мая надзорное ведомство предъявило арестованным бизнесменам иск о конфискации средств, полученных ими от продажи акций Новороссийского морского торгового порта (НМТП). Прокуроры считают эти доходы коррупционными.

В ходе предыдущего заседания братья заявили, что не желают лично участвовать в разбирательстве, так как «не видят в этом смысла». Интересы Магомедовых защищали их юридические представители.

В 2018 году братья продали порт «Транснефти», а вырученные 750 миллионов долларов разместили на банковском счете. В том же году по решению Тверского суда Москвы на средства был наложен арест для возмещения ущерба по уголовному делу, фигурантами которого являются Магомедовы.

20 августа 2019 года братьям было предъявлено обвинение в окончательной редакции, согласно которому сумма ущерба от их преступлений составила 11 миллиардов рублей. Им вменяют организацию преступного сообщества, особо крупные растраты и мошенничества с целью хищения средств в рамках реализации госпроектов. Магомедовых арестовали 30 марта 2018 года.