Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Суд взыскал 750 миллионов долларов с братьев Магомедовых

Адвокат Ошеров: суд взыскал 750 миллионов долларов с братьев Магомедовых от продажи НМТП
Зиявудин Магомедов

Зиявудин Магомедов. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Хамовнический суд Москвы в полном объеме удовлетворил иск Генпрокуратуры с требованием взыскать 750 миллионов долларов с совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Михаил Ошеров.

6 мая надзорное ведомство предъявило арестованным бизнесменам иск о конфискации средств, полученных ими от продажи акций Новороссийского морского торгового порта (НМТП). Прокуроры считают эти доходы коррупционными.

В ходе предыдущего заседания братья заявили, что не желают лично участвовать в разбирательстве, так как «не видят в этом смысла». Интересы Магомедовых защищали их юридические представители.

В 2018 году братья продали порт «Транснефти», а вырученные 750 миллионов долларов разместили на банковском счете. В том же году по решению Тверского суда Москвы на средства был наложен арест для возмещения ущерба по уголовному делу, фигурантами которого являются Магомедовы.

20 августа 2019 года братьям было предъявлено обвинение в окончательной редакции, согласно которому сумма ущерба от их преступлений составила 11 миллиардов рублей. Им вменяют организацию преступного сообщества, особо крупные растраты и мошенничества с целью хищения средств в рамках реализации госпроектов. Магомедовых арестовали 30 марта 2018 года.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
РПЦ ответила на решение Украинской православной церкви о полной независимости
Политолог рассказал о разногласиях между Макроном и Джонсоном по Украине
Путин рассказал о пресечении провокаций в приграничных с Украиной районах
Теннисист Хачанов вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
Футболист «Реала» рассказал о готовности пожертвовать женой ради победы в ЛЧ
Суд взыскал 750 миллионов долларов с братьев Магомедовых
На Украине сообщили о попытке Порошенко выехать в Польшу
Глава Роспотребнадзора оценила риски завоза оспы обезьян в Россию
Янукович рассказал о вжившемся в роль националиста Зеленском
В Совфеде рассказали о причине приостановки переговоров России и Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.