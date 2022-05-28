Американка в накладных усах из мести сожгла на Урале автомобиль бизнес-партнера

Гражданка США в Екатеринбурге из мести сожгла дорогостоящий Lexus, надев усы и парик

В Екатеринбурге задержали 48-летнюю гражданку России и США. Ее обвиняют в поджоге из мести автомобиля ее бывшего бизнес-партнера, она сделала это в парике и накладных усах, сообщает ГУ МВД по Свердловской области.

По данным ведомства, ночью 22 мая на улице Победы в Екатеринбурге был сожжен автомобиль Lexus 2021 года выпуска. Следователи определили, что причиной стал поджог. Момент произошедшего попал на запись видеокамер.

Ущерб составил более трех миллионов рублей. 25 мая женщину задержали в аэропорту уральского города. Она собиралась вылететь в Казахстан, а оттуда — в США, где проживает в штате Орегон.

Задержанная не стала отрицать причастность к поджогу. Она рассказала, что ранее у нее и экс-партнера был совместный бизнес в сфере недвижимости. Однако, как утверждает американка, из-за действий мужчины она лишилась своей доли и поссорилась с ним, после чего жила за границей. В мае 2022 года она вернулась в Екатеринбург, чтобы, по предположению полиции, из мести уничтожить дорогостоящую машину. Чтобы ее не опознали, она надевала мужскую одежду, использовала парики и накладные усы. Их нашли в багаже женщины.

Ее поместили под стражу. Уже возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении чужого имущества. Полиция предполагает, что женщина могла совершить аналогичные преступления.