«Челси» сделал заявление о новом владельце

Руководство «Челси» подтвердило продажу клуба консорциуму американского бизнесмена Боэли

Руководство лондонского «Челси» сделало заявление о продаже футбольного клуба консорциуму американского бизнесмена Тодда Боэли. Об этом сообщается на сайте команды.

Боссы «Челси» подтвердили сделку, подчеркнув, что окончательное соглашение о продаже клуба было подписано в ночь с 26 на 27 мая. Ожидается, что полностью сделка будет закрыта 30 мая.

26 мая было объявлено, что российский миллиардер Роман Абрамович продал «Челси» консорциуму Боэли. Отмечалось, что сумма сделки составляет 5,33 миллиарда долларов.

26 февраля Абрамович передал управление «Челси» попечителям одноименного благотворительного фонда, так как попал под санкции правительства Великобритании. На его активы, включая футбольную команду, наложили арест. Власти страны запретили россиянину получать прибыль от продажи клуба, из-за чего сделка была под угрозой срыва.

Абрамович купил «Челси» в 2003 году. За это время клуб пять раз стал чемпионом Англии и по два раза — победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.