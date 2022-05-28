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Настоятелю храма Летающего Макаронного Монстра вынесли приговор

«Ъ»: бизнесмена Иосилевича осудили на 1,8 лет колонии за участие в «Открытой России»
Михаил Иосилевич

Михаил Иосилевич. Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Советский районный суд Нижнего Новгорода признал виновным бизнесмена и настоятеля храма «Летающего макаронного монстра» (ЛММ) Михаила Иосилевича в сотрудничестве с нежелательной на территории РФ организацией «Открытая Россия». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Предпринимателя также признали виновным в угрозах свидетелю Ярославу Грачу. Его приговорили к одному году и восьми месяцам лишения свободы. При этом уточняется, что с учетом ранее отбытого в СИЗО срока Иосилевич проведет в заключении менее полугода из назначенного ему наказания.

Как отмечает издание, сам бизнесмен отрицал свою вину и считал дело политическим.

Михаил Иосилевич известен тем, что добился разрешения сфотографироваться на водительские права с дуршлагом на голове в знак принадлежности к пастафарианству — пародийному культу Летающего макаронного монстра. По его словам, права он получил не без трудностей. От Иосилевича потребовали принести в ГИБДД свидетельство о регистрации религиозной группы и письменное подтверждение о том, что дуршлаг — традиционный головной убор в пастафарианстве.

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Ксения Назарова
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