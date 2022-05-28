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В Польше попросили миллиарды евро на содержание украинских беженцев

Польша потребовала у Еврокомиссии миллиарды евро для содержания беженцев с Украины

Фото: Hannah McKay / Reuters

Заместитель министра внутренних дел Польши, уполномоченный правительства по делам беженцев Павел Шефернакер заявил, что содержание украинских беженцев требует миллиардов евро. Об этом пишет агентство PAP.

«С самого начала мы говорили, что помощь, которую мы предоставляем, составляет миллиарды евро, а не миллионы», — рассказал он. При этом Шефернакер отметил, что помощь Европейского союза, которую просит Польша, также должна считаться в миллиардах, как это было в случае Турции или Греции в 2015-2016 годах.

По мнению представителя правительства, на сегодняшний день предложения Еврокомиссии «далеко недостаточные». Вдобавок Шефернакер пояснил, что 95 процентов средств Фонда солидарности, которые предназначены для помощи беженцам, вкладываются в другие инвестиции.

Раннее в мае власти польских городов решили отменить с 1 июня бесплатный проезд для украинских беженцев, который им был предоставлен. При этом в нескольких других населенных пунктах страны, как, например, Гданьск, Гдыня и Сопот, бесплатный проезд перестал действовать еще в середине апреля. Отмечается, что до конца июня украинцы могут бесплатно пользоваться общественным транспортом в Познани и Люблине.

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Мария Винар
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