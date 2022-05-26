Польша отменит бесплатный проезд для украинцев

Польша отменит бесплатный проезд для украинских беженцев с 1 июня

Власти польских городов с 1 июня отменяют бесплатный проезд для украинских беженцев, который им был предоставлен в связи с началом специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечает корреспондент агентства в стране, в столичных автобусах республики появились следующие надписи: «С 1 июня варшавский общественный транспорт для граждан Украины будет платным».

При этом в нескольких других населенных пунктах Польши, как, например, Гданьск, Гдыня и Сопот, бесплатный проезд перестал действовать еще в середине апреля. До конца июня украинцы могут бесплатно пользоваться общественным транспортом в Познани и Люблине.

По последним данным, в Польшу с 24 февраля прибыли как минимум 3,5 миллиона украинцев.

Ранее президент Польши Анджей Дуда обратился к международному сообществу с призывом принудить Россию к выплате контрибуции. Он также пообещал, что Москва вернет «все отобранные у Киева земли».