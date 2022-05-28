Летевший из Стамбула в Москву самолет приземлился в Литве из-за сбоя

Летевший из Стамбула в Москву самолет приземлился в Литве из-за технического сбоя

Летевший из Стамбула в Москву самолет авиакомпании Turkish Airlines приземлился в аэропорту Вильнюса из-за технического сбоя на борту. Об этом пишет турецкое издание Star.

Отмечается, что пилоты сообщили о проблеме диспетчерам, когда лайнер находился над Белоруссией. После этого экипаж получил разрешение на посадку в аэропорту Вильнюса. Причины неполадок сейчас выясняются.

Ранее сообщалось, что грузовой самолет Boeing 757 логистической компании DHL сломался пополам при аварийной посадке в Коста-Рике. Пилот воздушного судна запросил аварийную посадку в международном аэропорту коста-риканской столицы Сан-Хосе, когда у самолета отказала гидравлическая система. В момент приземления самолет занесло, он развернулся на 180 градусов и треснул.