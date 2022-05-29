Сенатор пристыдил Макрона и Шольца за призывы освободить военных с «Азовстали»

Сенатор Джабаров: бойцы ВСУ с «Азовстали» должны понести наказание за преступления

Первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал призывы глав Франции и Германии освободить украинских военнопленных с «Азовстали» в Мариуполе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Что-то лидеры Европы не особенно беспокоились о судьбах жертв неонацистов за долгие восемь лет террора против мирного населения ДНР и ЛНР. А сейчас вдруг озаботились. Как же им не стыдно?» — отметил Джабаров.

По словам сенатора, те, чьи руки «обагрены кровью детей Донбасса», и те, кто «убивал стариков и насиловал женщин», должны понести «справедливый суд и неизбежное наказание за преступления».

Ранее в мае президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц призвали российского лидера Владимира Путина освободить украинских военных, вышедших с завода «Азовсталь» в Мариуполе и взятых в плен. Речь идет о 2,5 тысячи военнослужащих, которые были заблокированы на территории комбината.