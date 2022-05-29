RT: ЕК захотела «укрепить отношения» с русскоязычной аудиторией в Эстонии через соцсети

Еврокомиссия опубликовала вакансию штатного сотрудника со знанием русского языка, который будет осуществлять поддержку соцсетей представительства комиссии в Эстонии. Об этом сообщает RT.

Вакансия предполагает работу на площадках социальных сетей, которые курируются ЕК. Так, консультант должен будет 70 процентов рабочего времени «отслеживать формирующиеся тенденции или угрозы» в эстонских аккаунтах комиссии, «осуществлять мониторинг настроений онлайн-аудитории по различным темам и сообщать о них». Оставшиеся 30 процентов предназначены для написания контента.

Это поможет борьбе с распространением фейков, а также обеспечит эффективную и действенную коммуникацию с русскоязычной аудиторией.

«Это должно способствовать укреплению отношений с русской общиной в Эстонии, привлечению новых подписчиков, расширению аудитории и борьбе с дезинформацией», — подчёркивают составители документа.В описании должности отмечают важность «солидарности с Украиной» на фоне российской спецоперации.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что республика рассчитывает на усиление восточного крыла НАТО. Она назвала необходимым усиление восточного крыла Североатлантического альянса, к которому относятся прибалтийские страны, и выразила надежду на то, что соответствующие решения будут приняты в конце июня на саммите НАТО в Мадриде.