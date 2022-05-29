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Путин и Вучич договорились о поставке российского газа в Сербию

Президенты Путин и Вучич договорились о бесперебойной поставке российского газа в Сербию

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о бесперебойной поставке российского природного газа в Сербию. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«Предметно обсуждены вопросы актуальной повестки дня двусторонних отношений, включая шаги по расширению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. Условлено, в частности, о том, что Россия и далее будет бесперебойно поставлять природный газ в Сербию», — говорится в сообщении.

Путин и Вучич также обменялись мнением по ряду международных тем, в числе которых есть ситуация на Украине и развитие событий в самопровозглашенной республике Косово.

«Подтвержден обоюдный настрой на последовательное укрепление стратегического партнерства между Россией и Сербией на основе традиционно тесных связей народов двух стран», — добавили в пресс-службе Кремля.

Ранее Вучич заявил, что страна рассчитывает получить от России честную цену на газ. Президент также добавил, что относительной проблемой были объемы. Он надеется, что этот вопрос тоже удастся решить.

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Асель Минбаева
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