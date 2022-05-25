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Экономика

Сербия понадеялась на «честную» цену на газ из России

Президент Сербии Вучич заявил, что страна рассчитывает получить от РФ честную цену на газ
Александр Вучич

Александр Вучич . Фото: Florion Goga / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна рассчитывает получить от России честную цену на газ. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик отметил, что надеется обсудить это с президентом России Владимиром Путиным. «На рынке цена газа для нас была бы с учетом транспорта и посредников 1,2-1,3 тысячи долларов за тысячу кубических метров, для нас это огромная цена. Верю, что получим честную цену, от российских партнеров у нас всегда была честная цена, всегда было надежное снабжение», — сказал он.

Вучич также добавил, что относительной проблемой были объемы. Он понадеялся, что этот вопрос тоже удастся решить.

Ранее Вучич заявил, что введение страной антироссийских санкций в настоящий момент невозможно. «Сейчас не существует такой возможности. Что будет в будущем я не знаю, что принесет эта жизнь и как все будет выглядеть. Я не из тех, кто клянется и после не выполняет этого», — сказал он.

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Марина Совина
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