Сербия понадеялась на «честную» цену на газ из России

Президент Сербии Вучич заявил, что страна рассчитывает получить от РФ честную цену на газ

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна рассчитывает получить от России честную цену на газ. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик отметил, что надеется обсудить это с президентом России Владимиром Путиным. «На рынке цена газа для нас была бы с учетом транспорта и посредников 1,2-1,3 тысячи долларов за тысячу кубических метров, для нас это огромная цена. Верю, что получим честную цену, от российских партнеров у нас всегда была честная цена, всегда было надежное снабжение», — сказал он.

Вучич также добавил, что относительной проблемой были объемы. Он понадеялся, что этот вопрос тоже удастся решить.

Ранее Вучич заявил, что введение страной антироссийских санкций в настоящий момент невозможно. «Сейчас не существует такой возможности. Что будет в будущем я не знаю, что принесет эта жизнь и как все будет выглядеть. Я не из тех, кто клянется и после не выполняет этого», — сказал он.