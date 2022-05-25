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Сербия заявила о невозможности ввести санкции против России

Президент Сербии Вучич заявил о невозможности ввести санкции против РФ в настоящий момент
Александр Вучич

Александр Вучич . Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что введение страной антироссийских санкций в настоящий момент невозможно. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас не существует такой возможности. Что будет в будущем я не знаю, что принесет эта жизнь и как все будет выглядеть. Я не из тех, кто клянется и после не выполняет этого», — сказал он.

Ранее Вучич заявил, что страна не будет вводить санкции против России столько, сколько может. «Я и сегодня не услышал позиции «за» или «против» санкций — (говорят — прим. «Ленты.ру») если что-то будет, то можно, а если не будет — нельзя. Другие, по крайней мере, открыто заявляют — введите санкции, и мы знаем, какова их политика», — сказал президент.

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Марина Совина
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