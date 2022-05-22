Вучич пообещал не вводить санкции против России «сколько сможет»

Президент Вучич заявил, что Сербия не будет вводить санкции против России, сколько сможет

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не будет вводить санкции против России столько, сколько может. Об этом он рассказал в эфире TV Pink.

«Я и сегодня не услышал позиции «за» или «против» санкций — (говорят — прим. «Ленты.ру») если что-то будет, то можно, а если не будет — нельзя. Другие, по крайней мере, открыто заявляют — введите санкции, и мы знаем, какова их политика», — сказал президент.

Вучич отметил, что власти Сербии будут придерживаться решения Совета национальной безопасности страны по невведению санкций в отношении России, насколько это будет возможно. Он отметил, что в Сербии будут бороться за свою страну и придерживаться бумаги, которую же сами написали, сколько смогут.

Ранее Вучич рассказал о том, что надеется 24–26 мая провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по поставкам газа. Вучич отметил, что ожидает хорошего и пристойного разговора с главой России. При этом он рассказал, что ожидает и обсуждения трех аспектов возможного договора, в частности объемов поставок, цены и надежности снабжения.

