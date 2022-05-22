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Вучич пообещал не вводить санкции против России «сколько сможет»

Президент Вучич заявил, что Сербия не будет вводить санкции против России, сколько сможет
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не будет вводить санкции против России столько, сколько может. Об этом он рассказал в эфире TV Pink.

«Я и сегодня не услышал позиции «за» или «против» санкций — (говорят — прим. «Ленты.ру») если что-то будет, то можно, а если не будет — нельзя. Другие, по крайней мере, открыто заявляют — введите санкции, и мы знаем, какова их политика», — сказал президент.

Вучич отметил, что власти Сербии будут придерживаться решения Совета национальной безопасности страны по невведению санкций в отношении России, насколько это будет возможно. Он отметил, что в Сербии будут бороться за свою страну и придерживаться бумаги, которую же сами написали, сколько смогут.

Ранее Вучич рассказал о том, что надеется 24–26 мая провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по поставкам газа. Вучич отметил, что ожидает хорошего и пристойного разговора с главой России. При этом он рассказал, что ожидает и обсуждения трех аспектов возможного договора, в частности объемов поставок, цены и надежности снабжения.

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Марина Совина
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