Вучич рассказал об ожиданиях от переговоров с Путиным по газу

Президент Сербии Вучич заявил о намерении 24-26 мая провести переговоры с Путиным по газу

Президент Сербии Александр Вучич рассказал о том, что надеется 24–26 мая провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по поставкам газа. Об этом сообщает РИА Новости.

Вучич отметил, что ожидает хорошего и пристойного разговора с главой России. При этом он рассказал, что ожидает и обсуждения трех аспектов возможного договора, в частности объемов поставок, цены и надежности снабжения. Президент также подчеркнул, что с последним до сих пор не было никаких проблем. Первые два аспекта являются ключевыми, а третий зависит не от россиян или сербов, а от болгар, так как газ из трубопровода «Турецкий поток» поступает в Сербию через Болгарию.

Помимо этого, Вучич заявил, что Сербии необходимо наполнить объемы в хранилищах в Венгрии. Он добавил, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан дает Сербии возможность хранить на территории страны от 300 до 500 миллионов кубометров газа.

Ранее министр энергетики Сербии Зорана Михайлович сообщила, что сейчас сербская компания Srbijagas ведет переговоры с «Газпромом» относительно нового контракта на поставки газа, обсуждения ведутся именно на уровне компаний и идут «непросто». «Мы считаем, что не сможем сохранить цену в 270 долларов за тысячу кубометров, но она точно будет намного, намного ниже нынешней рыночной цены в 950 долларов», — добавила Михайлович.

Ведение переговоров с «Газпромом» в начале мая анонсировал президент Сербии. По его оценкам, страна будет зависеть от газа из России «еще минимум два года, вероятно, и дольше», но готова к диверсификации.

