В Белоруссии проведут тренировку на случай завоза оспы обезьян

Минздрав Белоруссии: в Гродно проведут тренировку на случай завоза оспы обезьян

На погранзаставе в Гродно проведут учебную тренировку на случай завоза оспы обезьян. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Белоруссии Александр Тарасенко, пишет БЕЛТА.

Отмечается, что в тренировке примут участие сотрудники санитарной службы, санитарно-карантинного пункта, таможенники и пограничники. По словам главы Минздрава, пока вероятность завоза оспы обезьян в Белоруссию оценивается как низкая.

«Риск был бы увеличен по сравнению с сегодняшним, если бы у нас оставалось прямое авиасообщение со странами Европы. Даже несмотря на то, что наше население передвигается наземным транспортом, мы с нашими коллегами из Роспотребнадзора приходим к выводу, что пока риск минимален», — добавил Тарасенко.

Ранее в мае Франция выявила 16 новых подтвержденных случаев заражения оспой обезьян. 12 из всех зарегистрированных больных находятся в районе Иль-де-Франс.