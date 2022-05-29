Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Стало известно о 16 подтвержденных заражениях оспой обезьян во Франции

Франция выявила 16 зараженных оспой обезьян человек, 12 из них находятся в Иль-де-Франс

Фото: Pixabay

Франция выявила 16 зараженных оспой обезьян граждан. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщает BFMTV.

По данным телеканала, еще 25 мая в стране были подтверждены только семь тестов на инфекцию. При этом сейчас, согласно новым данным, 12 из всех зарегистрированных больных находятся в районе Иль-де-Франс (столичный регион). В регионе Овернь — Рона — Альпы и Нормандии выявлено по одному инфицированному и еще два — в Окситании.

В Национальном агентстве общественного здравоохранения Франции, на которое ссылается ТАСС, также сообщили, что в Европе инфицирование оспой обезьян происходило «в основном, но не только» среди тех, кто практиковал однополые отношения.

Уже известно, что во Франции начали ставить прививки от оспы обезьян в рамках профилактики распространения этой болезни.

Ранее стало известно, что Ирландия оказалась еще одной страной, где был выявлен первый зараженный оспой обезьян человек. Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) также зарегистрировало еще двоих человек, зараженных новой инфекцией.

19 мая появились данные о пациентах со схожими симптомами инфекции в Италии и Швеции. Позднее власти Франции и Бельгии также сообщили, что в этих странах выявили первых больных оспой обезьян.

Подобная оспа обезьян похожа на натуральную оспу, о победе над которой было официально объявлено в 1980-м. Большинство зараженных выздоравливают в течение нескольких недель, однако иногда возникшие осложнения приводят к летальному исходу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Зеленский посетил Харьковскую область для встречи с украинскими военными
На Украине памятник Суворову облили краской
Вучич спрогнозировал пятикратное подорожание газа в Европе
Жители Подмосковья обнаружили под окнами многоэтажки раскрытый чемодан с вещами
Во Франции высказались против включения Украины в ЕС только ради безопасности
«Спартак» стал победителем Кубка России
Зюганов призвал ввести госрегулирование цен на товары первой необходимости
Назван способ не платить за лечение в коммерческой клинике
Рогозин уточнил слова о нехватке средств на ядерный буксир «Зевс»
Беспилотник Израиля совершил разведку над пограничной местностью Ливана
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.