Стало известно о 16 подтвержденных заражениях оспой обезьян во Франции

Франция выявила 16 зараженных оспой обезьян человек, 12 из них находятся в Иль-де-Франс

Франция выявила 16 зараженных оспой обезьян граждан. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщает BFMTV.

По данным телеканала, еще 25 мая в стране были подтверждены только семь тестов на инфекцию. При этом сейчас, согласно новым данным, 12 из всех зарегистрированных больных находятся в районе Иль-де-Франс (столичный регион). В регионе Овернь — Рона — Альпы и Нормандии выявлено по одному инфицированному и еще два — в Окситании.

В Национальном агентстве общественного здравоохранения Франции, на которое ссылается ТАСС, также сообщили, что в Европе инфицирование оспой обезьян происходило «в основном, но не только» среди тех, кто практиковал однополые отношения.

Уже известно, что во Франции начали ставить прививки от оспы обезьян в рамках профилактики распространения этой болезни.

Ранее стало известно, что Ирландия оказалась еще одной страной, где был выявлен первый зараженный оспой обезьян человек. Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) также зарегистрировало еще двоих человек, зараженных новой инфекцией.

19 мая появились данные о пациентах со схожими симптомами инфекции в Италии и Швеции. Позднее власти Франции и Бельгии также сообщили, что в этих странах выявили первых больных оспой обезьян.

Подобная оспа обезьян похожа на натуральную оспу, о победе над которой было официально объявлено в 1980-м. Большинство зараженных выздоравливают в течение нескольких недель, однако иногда возникшие осложнения приводят к летальному исходу.

