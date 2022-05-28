Еще в одной стране выявили первого зараженного оспой обезьян

В Ирландии зафиксировали первого человека, заразившегося оспой обезьян

Ирландия стала еще одной страной, где был выявлен первый зараженный оспой обезьян человек. Об этом в субботу, 28 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на службу здравоохранения Ирландии.

По данным ведомства, вечером 27 мая на востоке страны зафиксировали человека с характерными для оспы обезьян симптомами. Уточняется, что пациента не госпитализировали. В настоящее время медики также рассматривают еще один возможный факт инфицирования на территории Ирландии.

Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) также зарегистрировало еще двоих человек, зараженных новой инфекцией. Пациенты, как оказалось, проживают вместе в одном доме. О первых заболевших в Великобритании сообщения появились 7 мая.

Подобная оспа обезьян похожа на натуральную оспу, о победе над которой было официально объявлено в 1980-м. Большинство зараженных выздоравливают в течение нескольких недель, однако иногда возникшие осложнения приводят к летальному исходу. В Нигерии вспышка оспы обезьян произошла впервые в 2017-м.