Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Еще в одной стране выявили первого зараженного оспой обезьян

В Ирландии зафиксировали первого человека, заразившегося оспой обезьян

Фото: Marcelo Leal / Unsplash

Ирландия стала еще одной страной, где был выявлен первый зараженный оспой обезьян человек. Об этом в субботу, 28 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на службу здравоохранения Ирландии.

По данным ведомства, вечером 27 мая на востоке страны зафиксировали человека с характерными для оспы обезьян симптомами. Уточняется, что пациента не госпитализировали. В настоящее время медики также рассматривают еще один возможный факт инфицирования на территории Ирландии.

Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) также зарегистрировало еще двоих человек, зараженных новой инфекцией. Пациенты, как оказалось, проживают вместе в одном доме. О первых заболевших в Великобритании сообщения появились 7 мая.

Подобная оспа обезьян похожа на натуральную оспу, о победе над которой было официально объявлено в 1980-м. Большинство зараженных выздоравливают в течение нескольких недель, однако иногда возникшие осложнения приводят к летальному исходу. В Нигерии вспышка оспы обезьян произошла впервые в 2017-м.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мировая история санкций
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин подписал закон об отмене возрастного предела для службы по контракту
В кабмине одобрили проект о создании условий для переезда компаний в Россию
Джонсон изменил министерский кодекс ради сохранения поста
Дачникам перечислили условия для обязательной постановки теплиц на учет
Выборы нового лидера ЛДПР назвали фикцией
Путин заявил о готовности возобновить переговоры с Украиной
Еще в одной стране выявили первого зараженного оспой обезьян
В Совфеде рассказали об ответе России на поставку американских ракет Украине
Шлеменко обратился к Федору Емельяненко из-за состояния его брата Александра
Летевший из Стамбула в Москву самолет приземлился в Литве из-за сбоя
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.