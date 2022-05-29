Российский посол опроверг план Москвы по захвату Киева

Посол России в Великобритании Келин заявил, что у Москвы не было цели захватить Киев

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил о том, что Москва не ставила цель захватить столицу Украины в ходе проводимой специальной военной операции. Об этом он рассказал в интервью BBC, его слова передает ТАСС.

«Никто из наших лидеров, ни президент, ни кто-либо еще никогда не говорил, что мы хотели бы захватить Киев. Я не верю в то, что захватить или оккупировать Киев возможно. Это большой город», — опроверг информацию о плане захвата украинской столицы посол.

Келин также считает, что нет необходимости наращивать численность российских войск на Украине.

«Мы разберемся с этим [положением на Украине] посредством операции, проводимой конвенциональными средствами. Ограниченной операции с использованием конвенциональных средств. Вы могли заметить, что мы не наращивали численность своих войск. Мы считаем, что их достаточно, чтобы разобраться с этой ситуацией», — заявил он.

Ранее в мае посол России в Великобритании заявил, что страна не станет использовать ядерное оружие на Украине. По словам Келина, в соответствии с российской военной доктриной его применение возможно лишь в случае угрозы существованию государства. «С текущей операцией это не имеет ничего общего», — подчеркнул Келин.