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В Совфеде высказались за поставки зерна и удобрений за рубли

Сенатор Клишас высказался за оплату поставок зерна и удобрений в рублях
Андрей Клишас

Андрей Клишас. Фото: Совет Федерации / Global Look Press

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас высказался за оплату в рублях поставок и зерна, и удобрений. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Поставок зерна, удобрений — все за рубли», — так прокомментировал сенатор информацию о том, что Минисельхоз России допускает в будущем переход на оплату в рублях поставок зерна.

Раннее в мае американский телеканал CBS назвал рубль самой устойчивой и эффективной валютой 2022 года. Авторы отметили, что после того, как с конца марта многие страны-импортеры газа начали выполнять требование Москвы об оплате в рублях, российская валюта значительно укрепилась. При этом отмечается, что упомянутый факт помогает защитить российскую экономику от западных санкций.

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Марина Совина
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