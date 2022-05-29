Американские наемники рассказали о нехватке оружия и снаряжения на Украине

WP: наемники из США рассказали о разочаровании от участия в боевых действиях на Украине

Часть американцев, участвовавших в качестве наемников в боевых действиях на Украине в ходе российской спецоперации, рассказали о разочаровании и несоответствии своих ожиданий с реальным положением дел. Они отметили, что зачастую вступали в бой с недостатком оружия и снаряжения. Их слова передает The Washington Post (WP).

Издание приводит рассказ американца с позывным Дакота, служившего ранее в морской пехоте США. Он признался, что ранее никогда не участвовал в боевых действиях, а лишь провел время в Афганистане в качестве контрактника. Дакота приехал на Украину в начале марта и вступил в боевые действия в Киевской области. По его словам, солдатам выдали противотанковое оружие и ракеты Javelin, но не выделили аккумуляторы для пусковой установки, без которых система была неработоспособной.

Уже на второй день, по рассказу Дакоты, восемь из 20 наемников в его отряде покинули свои позиции. Один из них, морпех-ветеран, повредил свой пулемет камнем в надежде выдать это за боевые повреждения. Другой наемник симулировал травму. Сам Дакота поранил голову. У него началась тошнота, в конце апреля он уехал домой.

Другой наемник, немец Паскаль, рассказал, что проблемы возникли уже во время его первого задания. По его словам, их рации прослушивались российскими военными. Также не было дополнительных аккумуляторов, что вынуждало их пользоваться телефонами и WhatsApp для связи. Вскоре после обмена данными их позиция подверглась обстрелу. Паскаль также высказался, что наемники чувствовали себя недостаточно информированными, не зная, где они находятся.

Еще один ветеран армии США Дейн Миллер, занимающийся в Польше организацией логистики для доставки грузов на Украину и помощи беженцам, посчитал, что многие наемники выдают собственное бахвальство за военный опыт. Он посоветовал таким не ехать на Украину.