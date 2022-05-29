Bloomberg заявил о готовности Запада уступить Путину

Bloomberg: страны ЕС вслед за Венгрией уступают требованиям Путина оплачивать газ в рублях

Страны-члены Евросоюза вслед за Венгрией готовы уступить требованиям президента России Владимира Путина об оплате газа в рублях. Об этом сообщили обозреватели Джон Фоллейн и Альберто Нарделли в материале для Bloomberg .

«Основное внимание было уделено отказу Венгрии поддержать санкции, однако другие страны уступают требованиям Путина о платежах за газ в рублях», — отметили эксперты.

Фоллейн и Нарделли высказали мнение, что между западными и восточными членами ЕС возник раскол по вопросам поставок оружия на Украину, договоренностей с Путиным и условий Украины в рамках будущего мирного договора. Обозреватели также обратили внимание на затягивание переговоров о введении эмбарго на поставки российской нефти. По их словам, дипломаты осознают, что у ЕС кончаются возможности нанести болезненный экономический удар России.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто объяснил зависимость от российской нефти. «Если мы будем отрезаны от российской нефти, будет физически невозможно закупить достаточно нефти из каких-либо других источников, чтобы обеспечить нашу страну и нашу экономику», — заявил министр иностранных дел. Он добавил, что экономика Венгрии будет «уничтожена без российского газа».

Президент России Владимир Путин в конце марта анонсировал новый порядок оплаты за газ европейскими компаниями. Позднее была обнародована схема, по которой планируется производить оплату. Она предполагает открытие покупателями газа двух счетов в Газпромбанке: рублевого и в евро. Оплата будет производиться в евро, после чего банк будет приобретать рубли на внутреннем рынке и зачислять их на рублевый счет покупателя газа.