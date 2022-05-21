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В Венгрии объяснили зависимость страны от российской нефти

Сийярто заявил, что Венгрия не сможет закупать достаточно нефти без поставок из России
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Tomas Tkacik/ Globallookpress.com

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто объяснил зависимость от российской нефти. Он отметил, что страна не сможет закупать достаточно топлива без поставок из России, передает телеканал Fox News.

«Если мы будем отрезаны от российской нефти, будет физически невозможно закупить достаточно нефти из каких-либо других источников, чтобы обеспечить нашу страну и нашу экономику», — заявил министр иностранных дел.

Он добавил, что экономика Венгрии будет «уничтожена без российского газа». Сийярто указал, что необходимы значительные средства для трансформации процесса переработки нефти не из России. Он оценил потенциальные инвестиции для этого в 550 миллионов евро.

Глава МИД напомнил, что Еврокомиссия предложила уже пять пакетов антироссийских санкций, который поддержали все европейские страны, включая Венгрию. Шестой пакет ограничений «создает огромные проблемы» для Будапешта, заключил дипломат.

Ранее Сийярто нашел способ сохранить поставки российской нефти в Европейский союз, предложив ввести эмбарго на морские поставки российской нефти взамен наземных.

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Марина Совина
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