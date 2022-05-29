Бывший командующий ВДВ раскрыл указание США Польше по Украине

Бывший командующий ВДВ Шпак заявил, что США запретили Польше вводить войска на Украину

Бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Георгий Шпак заявил, что США запретили Польше направлять на Украину своих военных из-за страха Вашингтона прямой конфронтации НАТО с Россией. Слова военачальника приводит РИА Новости.

По мнению Шпака, польские военные не отправятся на Украину под национальным флагом. На территории страны могут появляться наемники или добровольцы из Польши, но не кадровые военнослужащие национальной армии, считает генерал-полковник.

«Польша входит в НАТО, а один выстрел со стороны НАТО в сторону России — это начало Третьей мировой войны. Это понимают все, и, думаю, Варшава получила из Вашингтона очень четкую команду: не инициативничать. Америка не хочет погибнуть из-за Украины или из-за Польши», — пояснил экс-командующий ВДВ.

Ранее в Минобороны Польши назвали фейком кадры, на которых польский президент Анджей Дуда якобы объявляет о готовности войск страны «войти в Западную Украину и организовать добровольцев для присоединения к сопротивлению». «Это позволит нам отразить любую опасность или потенциальную угрозу», — прокомментировано в титрах. «Мы будем жить вместе на этой земле, отстраивая и восстанавливая наше общее счастье и силу — то, что позволит нам противостоять любой опасности и что отразит любое нападение или угрозу в будущем», — сказано на сайте президента.