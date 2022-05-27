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В Польше прокомментировали видео о вводе войск на Украину

Минобороны Польши назвало фейком видео с объявляющим мобилизацию президентом Польши Дудой
Анджей Дуда

Анджей Дуда. Фото: Aaron Chown / Reuters

В китайских соцсетях распространилось видео, на котором президент Польши Анджей Дуда якобы объявляет о мобилизации и вводе войск на Украину, однако в Минобороны страны такие сведения опровергли и назвали фейком. Об этом сообщает AFP.

По информации агентства, 32-секундный ролик, о котором идет речь, стал вирусным на популярном в КНР сервисе микроблогов Sina Weibo и в Douyin, китайском аналоге TikTok, в начале мая.

На кадрах видно, что польский лидер произносит речь, а в китайских субтитрах сказано, что он объявляет о готовности войск страны «войти в Западную Украину и организовать добровольцев для присоединения к сопротивлению». «Это позволит нам отразить любую опасность или потенциальную угрозу», — прокомментировано в титрах.

AFP выяснило, что в действительности запись взята из прямой трансляции польского новостного агентства Onet News празднования Дня Конституции от 3 мая 2022 года. В распространенном фрагменте Дуда не упоминает мобилизацию и говорит о братстве народов Польши и Украины и возможном «отсутствии границ» между ними.

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«Мы будем жить вместе на этой земле, отстраивая и восстанавливая наше общее счастье и силу — то, что позволит нам противостоять любой опасности и что отразит любое нападение или угрозу в будущем», — приводит агентство цитату из стенограммы на сайте президента.

В свою очередь представитель Министерства национальной обороны Польши назвал видеозапись абсурдной фейковой новостью. «Сенсационные сообщения (...) мы трактуем как очевидные пропагандистские действия, направленные на достижение эффекта дезинформации в международном медийном пространстве, как и ранее нелепости о разделе Украины с нашим участием», — заключил он.

Отмечается, что ролик был распространен в сети после того, как Польша и Украина подписали 5 мая соглашение об укреплении сотрудничества в сфере обороны. Спустя две недели Дуда прибыл с визитом в Киев. В ходе поездки он выступил с посланием в украинском парламенте и пообещал, что польские власти будут оказывать Украине всю необходимую помощь. Также он предложил Киеву заключить новый договор о добрососедстве.

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Варвара Кошечкина
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