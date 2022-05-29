В «Роснефти» опровергли информацию об аресте активов компании на Украине

«Роснефть» заявила, что компания не владеет активами на территории Украины

Российская нефтяная компания «Роснефть» не владеет активами на территории Украины. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте организации.

«В компании с удивлением узнали об аресте Украиной активов, якобы, принадлежащих "Роснефти". Сообщаем, что никаких активов, принадлежащих компании на территории Украины на настоящий момент нет», — говорится в заявлении, опровергающем данные.

Отмечается, что исторически «Роснефть» владела сетью заправок, однако значительное время назад она была продана европейскому оператору, занимающемуся дистрибуцией нефтепродуктов на украинском рынке. «До недавнего времени компания осуществляла поставки в адрес этого оператора. Понятно, что в случае изъятия собственности у нынешнего владельца, поставок нефтепродуктов со стороны "Роснефти" не будет», — объяснили в компании.

Ранее в мае стало известно о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) инициировала арест активов российской компании «Роснефть». СБУ наложила арест на денежные активы компании (20 миллионов гривен), а также приостановила действие лицензии на электроснабжение.