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В «Роснефти» опровергли информацию об аресте активов компании на Украине

«Роснефть» заявила, что компания не владеет активами на территории Украины

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российская нефтяная компания «Роснефть» не владеет активами на территории Украины. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте организации.

«В компании с удивлением узнали об аресте Украиной активов, якобы, принадлежащих "Роснефти". Сообщаем, что никаких активов, принадлежащих компании на территории Украины на настоящий момент нет», — говорится в заявлении, опровергающем данные.

Отмечается, что исторически «Роснефть» владела сетью заправок, однако значительное время назад она была продана европейскому оператору, занимающемуся дистрибуцией нефтепродуктов на украинском рынке. «До недавнего времени компания осуществляла поставки в адрес этого оператора. Понятно, что в случае изъятия собственности у нынешнего владельца, поставок нефтепродуктов со стороны "Роснефти" не будет», — объяснили в компании.

Ранее в мае стало известно о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) инициировала арест активов российской компании «Роснефть». СБУ наложила арест на денежные активы компании (20 миллионов гривен), а также приостановила действие лицензии на электроснабжение.

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Дарья Рыбак
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