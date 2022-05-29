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Сочи примет 4,5 миллиона туристов этим летом

Мэр Сочи Копайгородский заявил, что курорт примет 4,5 миллиона туристов этим летом

Фото: Slava Samsonov / Unsplash

Сочи примет 4,5 миллиона туристов этим летом. Об этом сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский, передает РИА Новости.

Чиновник также рассказал, что всего по итогам года Сочи рассчитывает принять более семи миллионов туристов.

По его словам, власти города предпримут все возможные усилия для того, чтобы соответствовать заявленным высоким стандартам и оправдать ожидания путешественников. В частности, к лету будут подготовлены 188 обустроенных пляжей.

Ранее сообщалось, что власти Сочи впервые откроют на пляжах курорта кинотеатры под открытым небом, а также обеспечат бесплатный доступ к площадкам для спортивных тренировок. Директор городского департамента курортов, туризма и потребительской сферы города Кирилл Ярыш рассказал, что в этом году особое внимание будет уделяться безопасности пляжей — в местах отдыха установлены системы видеонаблюдения, пункты полиции, а также полностью проведено водолазное обследование дна всех территорий.

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Виктория Кондратьева
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