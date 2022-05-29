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Названа главная тема предстоящего саммита Евросоюза

Источник в Брюсселе заявил, что основной темой саммита ЕС станет финансовая помощь Украине

Фото: Pixabay

Высокопоставленный европейский источник в Брюсселе рассказал журналистам, что страны Евросоюза планируют обсуждать во время предстоящего 30-31 мая саммита, а также назвал главную тему встречи, сообщает РИА Новости.

«Основной темой встречи станет финансирование помощи Украине», — заявил он.

Кроме того, по словам источника, предложение французского лидера Эммануэля Макрона создать Европейское политическое сообщество и принять в него Украину в случае, если страна в скором времени не сможет стать частью ЕС, главы государств организации планируют обсудить на саммите в июне. Тогда же будет обсуждаться вопрос о членстве Украины в Евросоюзе, добавил он.

Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек в преддверии саммита лидеров ЕС рассказал, что в В Евросоюзе наметился крах единства по вопросу санкций против России. Политик подчеркнул, что с началом боевых действий на Украине Европа выступала единым фронтом, выразив надежду на то, что такое же единство государства покажут на саммите.

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Марина Совина
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