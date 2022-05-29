Девушка пересекла океан ради сюрприза для возлюбленного и вызвала жалость в сети

Американка прилетела к парню в Швецию, но он не оценил сюрприз и остался лежать на диване

Туристка из США отправилась в Швецию, чтобы навестить своего возлюбленного без предупреждения, и получила от него странную реакцию. О своем путешествии девушка рассказала в TikTok, на получившее популярность видео обратили внимание в New York Post.

Как показала Лорин Мапусуа (Lauryn Mapusua) на видео, в своем путешествии из США в Швецию она летела на самолете около 14 часов, после чего пересела на автобус. Ради сюрприза ей пришлось пересечь океан и преодолеть более 5,6 тысячи миль (около 9,1 тысячи километров). Момент своего появления в доме возлюбленного американка также запечатлела на камеру — Мапусуа подходит к молодому человеку, однако он не поприветствовал ее, а остался лежать на диване.

Реакция парня американки вызвала жалость у пользователей сети. «Извините, вам нужно уйти от него... Кажется, он совсем не оценил ваших стараний и усилий», «Не могу понять, это шутка? Я бы на вашем месте тут же полетел обратно домой», «Советую вам ехать домой, его реакция отвратительна!», «Да на это жалко смотреть!», «Извините, но это возмутительно. Он только кажется удивленным, на самом деле ему все равно на вас», — писали пользователи.

В мае 2021 года американская туристка полетела в Корею, чтобы снять старый любовный замок с туристической достопримечательности, который вешала со своим бывшим возлюбленным, — таким образом девушка решила порвать связи с прошлым.