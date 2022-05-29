Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Украина получила миллиарды долларов от стран-партнеров с начала спецоперации

В Нацбанке Украины заявили, что страна получила 6,5 млрд долларов с начала спецоперации

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Первый замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что бюджет страны получил от партнеров 6,5 миллиарда долларов с начала российской спецоперации. Ее слова передает РИА Новости.

«С начала войны Украина получила почти 6,5 миллиарда долларов США от стран-партнеров на поддержку экономики. Все эти деньги идут в бюджет», — говорится в заявлении.

По словам Рожковой, в эту сумму входят как грантовые, так и кредитные средства. Однако не уточняется, какая часть средств была получена безвозмездно и сколько подлежит возврату. Не раскрывается также и процентная ставка по кредитам.

Замглавы Нацбанка также отметила, что ежемесячно Украина нуждается в пяти миллиардах долларов на покрытие дефицита госбюджета. Киев рассчитывает получить эти средства у международных партнеров, уточнила она.

Рожкова сообщила, что Украина не может самостоятельно пополнять бюджет из-за падения поступлений от экспорта. Кроме того, недавнее снижение кредитного рейтинга страны до преддефолтного делает практически недоступными заимствования на внешнем рынке из-за высокой стоимости таких кредитов, добавила она.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, в котором объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Он отметил, что российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Асель Минбаева
Обсудить
Последние новости
Российские военные уничтожили крупный арсенал ВСУ
В США освободили «белых» хакеров от преследования
В Херсонской области назвали срок вхождения в состав России
Украина получила миллиарды долларов от стран-партнеров с начала спецоперации
Тело пропавшего россиянина нашли спустя месяц
Самый известный бургер «Макдоналдса» уйдет из российского меню
Сенатор пристыдил Макрона и Шольца за призывы освободить военных с «Азовстали»
Стало известно об изменениях в меню российского «Макдоналдса»
В Кишиневе протестующие призвали к отставке Санду
Российский школьник погиб на прогулке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.