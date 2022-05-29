Вучич высказался о ценах на российский газ

Президент Вучич назвал благоприятными цены на российский газ для Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает благоприятных для своей страны цен на российский газ. Об этом он высказался после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

По словам сербского лидера, детали ценовой политики будут обсуждаться с «Газпромом». «При нынешней цене будем получать около 340-350 долларов за тысячу кубометров», — уточнил он. Более того, стороны проведут переговоры о дополнительных 800 миллионах кубических метрах газа в год.

«А о 2,2 миллиарда кубометров газа с президентом Путиным достигнута договоренность, что это будет наиболее благоприятная цена на территории Европы за исключением, возможно, Белоруссии и Армении, которые находятся в СНГ и союзном государстве с РФ», — высказался Вучич.

29 мая президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о бесперебойной поставке российского природного газа в Сербию.