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Вучич высказался о ценах на российский газ

Президент Вучич назвал благоприятными цены на российский газ для Сербии

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает благоприятных для своей страны цен на российский газ. Об этом он высказался после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

По словам сербского лидера, детали ценовой политики будут обсуждаться с «Газпромом». «При нынешней цене будем получать около 340-350 долларов за тысячу кубометров», — уточнил он. Более того, стороны проведут переговоры о дополнительных 800 миллионах кубических метрах газа в год.

«А о 2,2 миллиарда кубометров газа с президентом Путиным достигнута договоренность, что это будет наиболее благоприятная цена на территории Европы за исключением, возможно, Белоруссии и Армении, которые находятся в СНГ и союзном государстве с РФ», — высказался Вучич.

29 мая президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о бесперебойной поставке российского природного газа в Сербию.

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Варвара Кошечкина
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